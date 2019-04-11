عودة الهدوء بعد سماع إطلاق نار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني

© REUTERS / STRINGER وذكر موقع "المشهد السوداني" أن إطلاق النار في محيط اعتصام مقر القيادة العامة للجيش السوداني كان وراءه ضباط وعسكريون يؤيدون الرئيس المقال عمر البشير. وأضاف الموقع أن الجيش السوداني تمكن من توقيف هؤلاء العسكريين وضبط الأمن في المنطقة. وأكد شهود عيان للموقع استمرار توافد المحتجين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني ويطالبون الجيش بتنحية البشير عن الحكم. كما أفادت وسائل إعلام سودانية عن قيام شبان بحماية المعتصمين من خلال تأمين ساحة الاعتصام بجانب قوات الجيش من خلال تفتيش المتوافدين إلى الساحة لضمان أمن المعتصمين ومنع أي اختلالات مفتعلة قد تحدث.

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