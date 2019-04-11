دفاعات التحالف تسقط طائرة مسيرة في سماء سيئون

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف في مطار سيئون، أسقطت طائرة كبيرة الحجم مزودة بصواريخ أثناء تحليقها فوق جبال مدينة سيئون.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

ولم تعلن جماعة "أنصار الله" حتى الآن، مسؤوليتها عن العملية.

يأتي ذلك في ظل استنفار أمني وعسكري لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني بمدينة سيئون، السبت المقبل، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في أول انعقاد خارج مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" منذ إحكام قبضتها على العاصمة صنعاء، في كانون الثاني/يناير 2015.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.