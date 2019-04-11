تعليق السفارة السودانية بموسكو على أنباء وضع البشير تحت الإقامة الجبرية

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الأنباء تلك: "لا يوجد معلومات… نحن في الانتظار ولا نستطيع قول شيئ"، مشيرا إلى عدم وجود "معلومات رسمية ونترقب".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

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وأشارت مصادر سودانية أن آلاف المواطنين تجمعوا في محيط مقر ​قيادة الجيش​ في الخرطوم، حيث ينتظر إعلان بيان عسكري من الجيش السوداني.

ذكر موقع " راكوبة نيوز" السوداني بحسب مصادر خاصة عن قيام الجيش السوداني بحملة اعتقالات كبيرة طالت شخصيات رفيعة في الدولة ومقربة من الرئيس السوداني المقال عمر البشير.

وبحسب المصادر للموقع تم اعتقال وزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه ورئيس الحكومة محمد طاهر ايلا.

كما أفادت قناة "سكاي نيوز" عن اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان من قبل قوات الجيش السوداني.