- 1/2
- 2/2
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الأنباء تلك: "لا يوجد معلومات… نحن في الانتظار ولا نستطيع قول شيئ"، مشيرا إلى عدم وجود "معلومات رسمية ونترقب".
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.
وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.
وأشارت مصادر سودانية أن آلاف المواطنين تجمعوا في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث ينتظر إعلان بيان عسكري من الجيش السوداني.
ذكر موقع " راكوبة نيوز" السوداني بحسب مصادر خاصة عن قيام الجيش السوداني بحملة اعتقالات كبيرة طالت شخصيات رفيعة في الدولة ومقربة من الرئيس السوداني المقال عمر البشير.
وبحسب المصادر للموقع تم اعتقال وزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه ورئيس الحكومة محمد طاهر ايلا.
كما أفادت قناة "سكاي نيوز" عن اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان من قبل قوات الجيش السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق السفارة السودانية بموسكو على أنباء وضع البشير تحت الإقامة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.