تجمع المعارضة السودانية: مطالب الشعب تنحي البشير ونظامه وتسليم السلطة

الخرطوم / الخليج 365

أكد تجمع المهنيين والمعارضة السودانية، أن مطالب الثوار هو تنحي (الرئيس عمر) البشير ونظامه وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وأضاف في بيان، الخميس، أن المطلوب من الحكومة الانتقالية أن "تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة".

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وقال "إننا نطالب في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة (الخرطوم)، والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة".

وتابع أن "محصلة نضال السودانيين ليست قابلة للمساومة ولا للالتفاف حولها، وسلاحكم هو الشوارع".

وأشار البيان إلى أن التواجد في الشارع والاعتصام هو لقطع الطريق أمام أي حلول جزئية أو زائفة.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.