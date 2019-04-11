الجيش السوداني يطوق مقر الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم / الخليج 365
دخل ضباط من الجيش السوداني، صباح الخميس، مبنى التلفزيون والإذاعة الرسمي، فيما طوقته القوات المسلحة من الخارج، وفق شهود عيان.
وأفاد الشهود للأناضول أن قوات الجيش طوقت مقر الإذاعة والتلفزيون الرسميين.
وانتشرت قوات من الجيش والدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاصرة الجيش للقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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