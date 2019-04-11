الخارجية_الأمريكية: #ترامب سيواصل زيادة الضغوط على #إيران حتى يتغير سلوكها

الخليج - رويترز

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران لكنه امتنع عن التعقيب على إمكانية تقديم إعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، أبلغ بومبيو لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه ليس لديه “أي تصريحات” بشأن إعفاءات لبعض الدول التي تستورد الخام الإيراني أو للبرنامج النووي المدني الإيراني.

وقال :”أستطيع أن أطمئن بقية العالم بأن الرئيس ترامب سيواصل الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يتغير سلوكها”.

ومن جهة أخرى، حث السيناتور تيد كروز وبعض الأعضاء الجمهوريين الآخرين في لجنة العلاقات الخارجية بومبيو على عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط عندما تنتهي المهلة الشهر القادم، وقالوا إن صادرات إيران تدر مليارات الدولارات على الحكومة.

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ورد بومبيو بالقول: “كنا واضحين بشأن هدفنا وقف (الواردات من إيران) تمامًا في أسرع وقت ممكن، وسنواصل ذلك”.

وعندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، منح ثماني دول إعفاء لمدة ستة أشهر بما يسمح لها بشراء بعض النفط الإيراني حتى مطلع مايو القادم.

وكان ترامب قد قال، يوم الاثنين الماضي، إنه سيعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة نددت بها إيران وأثارت مخاوف من هجمات انتقامية على القوات الأمريكية.

وتوقع “بومبيو” تأثيرًا كبيرًا لهذا القرار، قائلاً :”إذا كنت مستشارًا عامًا لبنك آسيوي أو أوروبي، فإن الوضع قد اختلف تمامًا بالنسبة لك عندما صدر ذلك التصنيف أمس”.

وكان ترامب قد اتخذ نهجًا متصاعدًا، تجاه إيران بانسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015، كما أعاد فرض عقوبات اقتصادية عليها.