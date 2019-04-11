استعدادات مكثفة لإقامة “المؤتمر الدولي” الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل والحروق يطلق المؤتمر بعنوان “للعناية بالحروق”

جدة

هدى المري

أ طلقت الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل والحروق المؤتمر الدولي العلمي بعنوان “العناية بالحروق” في الفترة من ١٣-١٥/أبريل/٢٠١٩م الموافق٨-١٠/شعبان/١٤٤٠هـ ولمدة ثلاث أيام وذلك بفندق انتركونتيننتال بجدة. في وسط مشاركة طبية وأكاديمية مميزة من مختلف القطاعات من أساتذة جامعيين وأستشاريين وأطباء تشمل التخصصات المختلفة.

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أوضح الأستاذ والدكتور / محمود غازي فقيها رئيس المؤتمر الدولي للعناية بالحروق ونائب رئيس الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل و الحروق واستشاري و أستاذ مساعد الجراحات التجميلية و الترميمية

،أن المؤتمر يعزز من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في الجراحة التجميل والحروق وسيتخللة اللقاء الذي يشارك فية عدد من المتحدثين حوالي (١٢) دولة على مختلف الدول العالم والعربي والخليجي والمحلي (أمريكا – ألمانيا – فرنسا -كوريا -الهند – مصر- الإمارات – عمان). ومن خلال التقاء الخبرات الطبية حوالي (١٠) متحدثين دولين .

وأشار إلى إن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة إجمالي المتحدثين (٤٠) متحدث و(٤٠)ورق علمية سوف يطرح في هذا المؤتمر.

وأكد “فقيها” أن هذا المؤتمر يحصد جميع المهتمين بالعناية بالحروق من متحدثين متخصصين من جميع التخصصات المختلفة : جراحة التجميل -الجلدية – الجراحة العامة – جراحة الاوعية الدموية. – التمريض – العلاج الطبيعي – طلاب الطب – اطباء الطوارئ -وجميع التخصصات المعنية بالعناية بالجروح.