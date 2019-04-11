وصول جثمان “غريق #أوغندا” إلى #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية وصل جثمان المواطن مذكر السبيعي، فجر اليوم، لمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك بعد أن تعرّض -رحمه الله- لحادث غرق في أوغندا؛ فيما يُنتظر أن تؤدى الصلاة عليه اليوم بجامع الراجحي بالرياض.

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