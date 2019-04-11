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ملتقى جدة الثقافي يعقد جلسة بعنوان “المعرفة كل القوة”

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جدة

عهود الزهراني

ناقشت الجلسات الحوارية للمجال القانوني بالملتقى الثقافي الاول بجدة بمقر المكتبة العامة مساء الاثنين ٣ شعبان والموافق ٨ابريل تحن عنوان ( المعرفة كل القوة ) الذي يهدف الى ضرورة التسلح بالمعلومات القانونية والأنظمة والحقوق والواجبات

حيث عرض المجال القانوني طرق التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة وتوعية أفراد المجتمع في اختيار التوجه الصحيح

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فقد المحامي والموثق والمحكم فهد محبوب مايخص لائحة نظام العمل من آلية حفظ الحقوق من الطرفين وعن أوقات الإنتاج الفعلية وأوقات الراحه وكيفية احتسابها وعن فترة التجربة ومدتها  وكيفية احتساب نهاية الخدمة

وناقش مايندرج تحت النظام التجارية من قضايا كالتستر التجاري والاوراق التجارية والشيكات وسند الامر والكمبيالات وعقوبات الشيكات  وأوضح الجهه المعنية بالموضوع تحدث أيضاً عن الجرائم المعلوماتية  عن تعريفها وعن قضايا القذف في وسائل التواصل وماينص عليه النظام داخل وخارج

ثم انتقل الى محور هام لنشر الوعي القضائي وتسهيل التعرف على الحقوق وكيفية اختيار المحامي وكيفية احتساب أتعابه

كما وشاركت ليلى القبي تجربتها كاول محامية كفيفة لحضور الملتقى الثقافي  ثم تحدثت عن محورالاحوال الشخصي  ومايتضمنه من عقد القِرآن وفروقات الألفاظ كالتسريح والخلع والطلاق والفسخ وعن الحضانه والضم وتقدير النفقه والحكم في تزوير المهر ثم انتقلت الى الجانب الجنائي واوضحت  القتل العمد للأصول او غيرها

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