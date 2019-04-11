السودان.. اعتقالات تطال مسؤولين حاليين وسابقين

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر الخميس، عن ورود أنباء عن اعتقالات لمسؤولين حاليين وسابقين في السودان.

وبحسب المصادر تم اعتقال وزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه.وفقا لـ”العربية”.

إلى ذلك، أفيد عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية.

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يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر #البشير وتعيين قيادات جديدة على رأس السلطة في #السودان .

في المقابل، تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس أن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة، في حين أفادت أنباء عن احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.