أهم مباريات يوم #الخميس “11 أبريل”

الخليج - حسن القبيسي تنطلق اليوم الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين حيث يستقبل الاتفاق الفتح والشباب يحل ضيفاً على الباطن والحزم يقابل الرائد ، وفي الدوري الأوروبي تقام 4 مباريات ، تجمع آرسنال مع نابولي وفياريال مع فالنسيا وبنفيكا مع إينتراخت وسلافيا براغ مع تشيلسي، وفيما يلي أهم مباريات الخميس الـ11 من أبريل : الدوري السعودي 18:40 الاتفاق × الفتح 19:00 الباطن × الشباب 20:30 الحزم × الرائد الدوري المصري 18:30 طلائع الجيش × الداخلية 18:30 المصري × الزمالك 21:00 الاتحاد السكندري × بيراميدز 21:00 المقاولون العرب × حرس الحدود الدوري التونسي 17:00 الأفريقي × الصفاقسي الدوري الأوروبي 22:00 آرسنال × نابولي 22:00 فياريال × فالنسيا 22:00 بنفيكا × إينتراخت 22:00 سلافيا براغ × تشيلسي كأس ليبرتادوريس 1:00 ريفر بليت × أليانزا ليما 3:00 فلامينغو × سان خوسيه

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