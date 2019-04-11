حساب_المواطن يوضح.. ما طريقة الحصول على #الدعم في حال إيقاف الخدمات؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بالمستفيد “نشط” وكان مستحقًّا للدعم، فيمكن للمستفيد في هذه الحالة، التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن.

جاء ذلك ردًّا على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “أنا متوقف حساب البنك من محكمة التنفيذ ومؤسسة النقد، وحساب المواطن نزل في حسابي، والبطاقة أدخلها يقول آسف لا نستطيع خدمتك”.

ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا (نشط) وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.. نسعد بخدمتك”.

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تفاصيل الدفعة الـ17:

وكان حساب المواطن قد أودع أمس الأربعاء 2.5 مليار ريال مخصص الدعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر إبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.