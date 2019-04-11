الاتحاد_الأوروبي يوافق على تأجيل #بريكست

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا، على تأجيل خروج بريطانيا حتى 31 أكتوبر مع إجراء مراجعة في يونيو.
يذكر أن رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، قال في وقت سابق: إن منح بريطانيا تأجيلًا إضافيًّا لعملية انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أمر ممكن في حالة وجود معطيات كافية تضمن حسن سير المؤسسات الأوروبية.
وجاءت تصريحات ميشيل بعد محادثات هاتفية أجراها مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البلجيكى قد وصف محادثته مع ماي بـ”البناءة”، إلا أنه عبر عن قلقه من أن يؤدى أي تمديد إضافي إلى إطالة أمد الشكوك وتهديد وحدة السوق المشتركة.
وكانت ماي طلبت تأجيل بريكست حتى نهاية شهر يونيو القادم، متعهدة بتنظيم انتخابات برلمانية أوروبية في بلادها، مما أثار خلافًا وجدلًا بين الأوروبيين، وبشكل خاص بعد أن ناشد رئيس الاتحاد دونالد توسك زعماء الدول منح بريطانيا ما سماه تأجيلًا مرنًا لمدة عام.
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