ضبط 3 مواطنين تورطوا في جرائم سرقة بـ #طريف

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صحيفة الخليج الالكترونية
نجحت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها في القبض على ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر؛ وذلك لتورطهم بارتكاب سرقات عدة في مدينة طريف.
وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر.
وأكدت شرطة الشمالية توافر الأدلة على المواطنين بتورطهم في ارتكاب سرقات من منازل ومدارس ومحال تجارية بمحافظة طريف، وتم ضبط بعض المسروقات في حوزتهم، من بينها أسلحة وأجهزة إلكترونية وكهربائية.
وقد جرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية.
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