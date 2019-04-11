انت الان تتابع الإذاعة الرسمية السودانية تعلن عن بيان هام للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية السودانية، الخميس، أن القوات المسلحة السودانية ستصدر «بيانا هاما بعد قليل»، في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية السودانية مزيدا من التفاصيل، واكتفت ببث أناشيد وطنية. وقبل قليل، أفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها في الخرطوم، بأن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية تطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان. وأضاف مراسل «سكاي نيوز عربية» في الخرطوم، أن سيارات عسكرية تحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

يأتي ذلك في وقت يعتصم لليوم السادس على التوالي آلاف السودانيين أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة السودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.وتعرض الاعتصام أكثر من مرة إلى محاولات للتفريق بالقوة عبر عناصر الأمن، إلا أن عناصر من الجيش السوداني حالوا دون ذلك وقاموا بحماية المعتصمين، وأسفرت محاولات فض الاعتصام

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