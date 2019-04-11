مراسلنا: القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا هاما بعد قليل

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نقل مراسلنا في الخرطوم عن التلفزيون السوداني الرسمي، أن بيانا هاما سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي استمر 30 عاما في دولة إفريقية تعداد سكانها 40 مليون نسمة. © Mohamed Nureldin Abdallah جنود سودانيونمراسلنا: القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا هاما بعد قليل
يتبع...
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.