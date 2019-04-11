مراسلنا: القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا هاما بعد قليل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

نقل مراسلنا في الخرطوم عن التلفزيون السوداني الرسمي، أن بيانا هاما سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية.

يأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي استمر 30 عاما في دولة إفريقية تعداد سكانها 40 مليون نسمة. © Mohamed Nureldin Abdallah جنود سودانيونمراسلنا: القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا هاما بعد قليل

يتبع...