أبوالغيط: لا نعلم شيئا عن صفقة القرن.. والفلسطينيون ليسوا الهنود الحمر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

سخر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من صفقة القرن، قائلًا: "منعرفش عنها حاجة، يمكن إسرائيل وأمريكا يعرفوا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفلسطينيين قاوموا دفاعًا عن بلدهم منذ 100 عامًا، مستبعدًا أن يقبلوا بما يُعرف بصفقة القرن، وتابع: "الفلسطينيون ليسوا الهنود الحمر، ولذلك لن يستسلموا لأنهم نتاج حضارة عربية وإسلامية عريقة".

وأذاع الإعلامي أحمد موسى لقاءً مسجلًا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، حيث قال في بداية تقديم الحلقة، إنه قابل "أبو الغيط"، في مقر جامعة الدول العربية وتحدث معه في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الجولان.