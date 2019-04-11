وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.
وأشارت مصادر سودانية أن آلاف المواطنين تجمعوا في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث ينتظر إعلان بيان عسكري من الجيش السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون السودان يبث موسيقى عسكرية ويعلن بيانا مهما للقوات المسلحة بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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