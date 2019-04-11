سيناتور روسي: أي سيناريو غير دستوري لتغيير السلطة في السودان مرفوض

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موسكو —سبوتنيك. وكتب كوساتشوف تغريدة: "في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم من على حق ومن ليس على حق هناك. أريد أن أذكّر بموقفي المبدئي المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة- سواء كان ذلك في أوكرانيا أو تركيا أو سوريا أو في أي مكان آخر".
© REUTERS / STRINGER
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.
وأشارت مصادر سودانية أن آلاف المواطنين تجمعوا في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث ينتظر إعلان بيان عسكري من الجيش السوداني.
يشار إلى أن الطريق المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون مغلق وأعداد كبيرة من القوات العسكرية تحاصر المنطقة.
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