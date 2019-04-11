حملة اعتقالات واسعة في السودان تطول شخصيات مقربة من البشير

وذكر موقع " راكوبة نيوز" السوداني بحسب مصادر خاصة عن قيام الجيش السوداني بحملة اعتقالات كبيرة طالت شخصيات رفيعة في الدولة ومقربة من الرئيس السوداني المقال عمر البشير. وبحسب المصادر للموقع تم اعتقال وزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه ورئيس الحكومة محمد طاهر ايلا. كما أفادت قناة "سكاي نيوز" عن اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان من قبل قوات الجيش السوداني.

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