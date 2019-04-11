شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء شاب ثلاثيني في ظروف غامضة.. والعثور على سيارته بـ«رابغ» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

الخليج 365 الجهات الأمنية بمحافظة رابغ البحث عن شاب ثلاثيني، أبلغت أسرته عن اختفائه في ظروف غامضة قبل أسبوع، بعد خروجه من مقر عمله بتبوك.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب تركي محياء اختفى في ظروف غامضة الخميس الماضي، بعد خروجه من مقر عمله في تبوك باتجاه مقر أسرته في الطائف.

وأوضح عم المفقود ويدعى مصلح العالي أن الأسرة عثرت على مركبة “تركي” بين رابغ ومستورة، مبيناً أنهم وجدوا المركبة بجوار الطريق ومفتاح التشغيل عليها.