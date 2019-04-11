شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت الشرطة الأوغندية معلومات جديدة عن وفاة المواطن مذكر السبیعي في أوغندا، فيما كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بكيفية العثور على جثمانه بعد سقوطه في أحد الشلالات ببحیرة فیكتوريا السبت الماضي.

وذكرت الشرطة الأوغندية أن الوفاة جاءت بعدما زلت قدمه، وأنه ربما كان بصدد التقاط صورة، فيما أوضحت المصادر، أن مجموعة من الصيادين المحليين عثروا على جثمان السبيعي بعد بحثهم عنه؛ طمعاً في المكافأة التي رصدها ذوو الفقيد، وفقاً لـ”عكاظ”.

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ولفتت إلى أن الصيادين دلوا رجال الشرطة على مكان السبيعي الذي يبعد مسافة كيلومترين عن موقع سقوطه، قبل أن يحصلوا على مبلغ المكافأة، مبينةً أن اثنين من أسرة الفقيد كانا متواجدين مع فرقة الإنقاذ خلال عملية البحث.

فيما أكد مناحي مداد القريشي، ابن عم مذكر السبيعي، الذي توفي؛ إثر سقوطه في أحد الشلالات ببحیرة فیكتوريا في أوغندا السبت الماضي، أن جثمانه يصل فجر اليوم (الخميس) إلى المملكة.

وقال القريشي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه سيتم الصلاة على جثمان “مذكر” ودفنه اليوم بالرياض.