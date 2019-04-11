شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة مداهمة عمارة بالرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مع الحملات الأمنية المشتركة، عمارة كاملة في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، تم تحويلها لوكر لتزوير منتجات متعددة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الريالات.

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وأوضح رئيس فريق وزارة التجارة للحملات الأمنية صالح العنزي، أن هذه المنتجات كانت تباع تحت غطاء التستر التجاري، مبيناً أن الموقع كان يتم التحري عنه منذ فترة طويلة للقبض على العمالة، وقبض بالفعل على عدد منهم وبحوزتهم مبالغ كبيرة.

وأضاف العنزي أن هذه البضائع تدخل إلى المملكة بعلاماتها التجارية الأصلية بطريقة نظامية، ثم يتم تزويرها وبيعها بعلامات تجارية شهيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم لحظة قيام فرق وزارة التجارة، بضبط ومصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة، كما بيّن الفيديو إغلاق عدد كبير من العمالة لمحلاتهم التي كانت تباع فيها تلك البضائع.