انت الان تتابع وزير سوداني يتقدم باستقالته: وصلنا إلى عنق الزجاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتاجاجات السودان

تقدم عادل محجوب حسين، وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في شمال دارفور، في السودان، اليوم الأربعاء، باستقالته من حكومة الولاية وانحيازه الكامل لثورة الشعب، مطالبًا الرئيس عمر البشير بالتنحي الفوري من الحكم. وبحسب موقع «دارفور 24» السوداني قال حسين، إن استقالته جاءت احتجاجًا على سياسات البشير وما تشهده البلاد من عنف مفرط تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين بتنحي البشير. وقال محجوب، المنتمي لحركة العدل والمساواة جناح بخيت عبد الكريم دبجو، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأزمات المتواصلة في البلاد أجبرته على الاستقالة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأضاف «لقد وصلنا الآن مرحلة عنق الزجاجة ولا يوجد حل يلوح في الأفق، لهذا أتقدم باستقالتي من حكومة الولاية»، ودعا الوزير المستقيل «كافة وزراء حكومة الولاية والولايات الأخرى بتقديم استقالاتهم». وأبدى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قلقة من آثار الاحتجاجات وما