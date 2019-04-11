سكاي نيوز: ضباط سودانيون يدخلون الإذاعة لبث بيان

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مظاهرات السودان - أرشيفية
أفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها في الخرطوم، صباح الخميس، بأن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية تطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان. وأضاف مراسل «سكاي نيوز عربية» في الخرطوم، أن سيارات عسكرية تحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. يأتي ذلك في وقت يعتصم لليوم السادس على التوالي آلاف السودانيين أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة السودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. وتعرض الاعتصام أكثر من مرة إلى محاولات للتفريق بالقوة عبر عناصر الأمن.
وحالت عناصر من الجيش السوداني دون ذلك وقاموا بحماية المعتصمين، وأسفرت محاولات فض الاعتصام يوم الثلاثاء عن 11 قتيلا.ومع تزايد الاحتجاجات، طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، بـ«تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية»،
وحالت عناصر من الجيش السوداني دون ذلك وقاموا بحماية المعتصمين، وأسفرت محاولات فض الاعتصام يوم الثلاثاء عن 11 قتيلا.
ومع تزايد الاحتجاجات، طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، بـ«تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية»، داعيًا «الرئيس البشير نفسه بالتفاوض مع القوى الشعبية لإقامة نظام جديد قومي وغير إقصائي».
وبدأت الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية.
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