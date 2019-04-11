انت الان تتابع سكاي نيوز: ضباط سودانيون يدخلون الإذاعة لبث بيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

أفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها في الخرطوم، صباح الخميس، بأن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية تطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان. وأضاف مراسل «سكاي نيوز عربية» في الخرطوم، أن سيارات عسكرية تحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. يأتي ذلك في وقت يعتصم لليوم السادس على التوالي آلاف السودانيين أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة السودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. وتعرض الاعتصام أكثر من مرة إلى محاولات للتفريق بالقوة عبر عناصر الأمن.

وحالت عناصر من الجيش السوداني دون ذلك وقاموا بحماية المعتصمين، وأسفرت محاولات فض الاعتصام يوم الثلاثاء عن 11 قتيلا.ومع تزايد الاحتجاجات، طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، بـ«تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية»،