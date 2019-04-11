انت الان تتابع وزير الإعلام السوداني يوضح تفاصيل فض اعتصام الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات الخرطوم - أرشيفية

قال وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل، نقلا عن تقرير لقائد شرطة الخرطوم، إن أفرادا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني حاولوا مرتين تفريق آلاف المحتجين المعتصمين أمام وزارة الدفاع، لكن جنود الجيش الذين يحرسون المجمع تدخلوا في المرتين لحماية المتظاهرين وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء ونشروا قوات حول المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تقع وزارة الدفاع داخل مجمع يضم أيضا مقر إقامة الرئيس عمر البشير ومقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال إسماعيل إن قائد شرطة الخرطوم قدم تقريرا ذكر أن 11 شخصا قتلوا بسبب «أحداث أمس بينهم ستة من القوات النظامية».

ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية وفاتهم.ونقل وزير الإعلام السوداني أيضا عن قائد الشرطة أن السلطات أبطلت «مخططا إجراميا» لحرق بعض أقسام الشرطة في مناطق بالعاصمة.وحذر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، من أن الأحداث «تطورت في اتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين» وقال إنه مستعد للتحرك.وانتشر