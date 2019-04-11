انت الان تتابع 28 شهيدا و92 جريحا حصيلة ضحايا الجيش الليبي بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الليبي

أعلن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش فرض السيطرة الكاملة على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الميليشيات أسفرت عن استشهاد 28 شهيدا وإصابة 92 آخرين منذ إطلاق العمليات العسكرية في طرابلس. وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفي له ببنى غازى، اليوم، أنه لا توجد أية جنود تابعة للجيش الوطني الليبي سقطت أسرى بيد الميليشيات الإرهابية التي تنشر الخراب والدمار فى العاصمة الليبية طرابلس. وتابع: "لا وجود أسرى أو مفقودين في صفوفنا.. وفرضنا السيطرة على مطار طرابلس وبعد اليرموك المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي".

وأكد "المسمارى"، أن قوات الجيش الوطنى، تعمل الآن على قطع الطرق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة، مضيفا: "كل الإمكانيات مُسخرة لمعركة طرابلس".وقال المسمارى، أن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة حربية، مساء اليوم، بعد خروجها من مطار مصراتة، لافتا إلى أن الجيش الوطني من حقه إحباط أية عمليات تهدد أمن وسلامة