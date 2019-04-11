شكرا لقرائتكم الجيش الجزائري يستبعد أي مرحلة انتقالية خارج المؤسسات الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 10 أبريل 2019 / 19:42

الجزائر - أ ف ب - حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء من حصول «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أن من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات، ومؤكداً أنه «سيسهر» على «شفافية» مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة خلال 3 أشهر.



وقال صالح في كلمة ألقاها في وهران أمام قادة المنطقة الشمالية الغربية: «مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية (...) لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية».

وأوضح أن هدف هذه الأطراف «ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة (...) من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة». ويأتي تصريح رئيس أركان الجيش غداة أول خطاب الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح (77 سنة) طمأن فيه إلى تنظيم الانتخابات خلال 90 يوماً ابتداءً من 9 الجاري، وتسليم السلطة للرئيس «المنتخب ديموقراطياً».

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وذكر صالح أن الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية» و»سيسهر على متابعة هذه المرحلة (...) في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية». وتعالت أصوات من الشارع الذي يعيش على وقع احتجاجات متواصلة منذ 22 شباط (فبراير) الماضي وكذلك من المعارضة للمطالبة بالخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.

وحتى صحيفة «المجاهد» الحكومية اقترحت إزاحة بن صالح «غير المقبول من المواطنين والمعارضة وحتى قسم من أحزاب الأغلبية» واختيار «شخصية توافقية» أقل إثارة للجدل. وسارت الصحيفة في نفس خط التظاهرات الحاشدة في أنحاء البلاد يوم الجمعة الماضي والتي طالبت بتنحية «الباءات الثّلاثة»، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

واليوم الأربعاء، نُظمت تظاهرة بمشاركة الآلاف من أعضاء النقابات والطلاب وفئات شعبية أخرى في ساحتي البريد المركزي والأول من أيار تحت شعار «ارحل بن صالح!» و»جزائر حرّة!».