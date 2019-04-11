شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يتّجه إلى تمديد «بريكزيت»... بشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، لندن – رويترز، أ ف ب | منذ 8 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 10 أبريل 2019 / 19:32

يتجه الاتحاد الأوروبي خلال قمة استثنائية يعقدها اليوم الأربعاء الى الموافقة على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للمرة الثانية، تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت). لكن الزعماء سيناقشون تمديد موعد الانسحاب لفترة أطول، وفقاً لشروط لا تتيح لأي زعيم بريطاني تهديد الاتحاد.



وزارت ماي برلين وباريس عشية القمة، لتطالب المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأجيل «الطلاق».

وكانت رئيسة الوزراء طلبت من الاتحاد تأجيل هذا الموعد، الذي يحلّ بعد غد الجمعة، إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل. لكن ديبلوماسيين في بروكسيل تحدثوا عن درس التمديد حتى نهاية السنة، أو الى آذار (مارس) 2020.

وأفادت مسوّدة للبيان الختامي لقمة الاتحاد بأن زعماءه سيسمحون بتأجيل انسحاب بريطانيا مرة ثانية، وفقاً لشروط محددة. المسوّدة التي لم تحدد موعداً جديداً لـ «الطلاق»، ورد فيها أن «على المملكة المتحدة تيسير إنجاز مهمات الاتحاد والامتناع عن أي إجراء من شأنه تهديد بلوغ أهدافه».

ويخشى زعماء أوروبا أن يتسبّب خروج بريطانيا من دون اتفاق، في اضطراب الأسواق المالية والإضرار باقتصاد الاتحاد الذي تبلغ قيمته 16 تريليون دولار وتقويض التجارة العالمية.

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ورأى مسؤولون فرنسيون ضرورة ألا تشارك بريطانيا في المحادثات في شأن موازنة الاتحاد أو اختيار الرئيس المقبل للمفوّضية الأوروبية، إذا مدّدت لندن فترة انسحابها من التكتل.

وقال ناطق باسم المفوّضية: «على رغم أن الانسحاب من دون اتفاق من شأنه أن يحدث ارتباكاً، إلا أن الاتحاد مستعد لذلك. ليست هذه هي النتيجة المأمولة، لكننا لا نشعر بقلق من حدوث ذلك. نحن مستعدون».

وتطرّقت مركل إلى المحادثات الجارية بين حزبَي المحافظين والعمال البريطانيين في شأن «بريكزيت»، وقالت أمام البرلمان الالماني: «أنا والحكومة نرى وجوب أن نمنح الحزبين فترة معقولة من الوقت. من الملائم أن يكون التمديد لفترة أطول ممّا طلبت رئيسة الوزراء البريطانية».

وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أنه سيوصي بتمديد طويل لفترة انسحاب بريطانيا من الاتحاد، كي «نعطيها مزيداً من الوقت». لكن غيرنوت بلوميل، الوزير النمسوي للشؤون الأوروبية، شدد على وجوب أن يكون التمديد مرة ثانية لسبب واضح.

لكن ستيفن باركلي، الوزير البريطاني المكلّف ملف «الطلاق»، لفت الى أنه لا يريد «تمديداً لسنة، ولا تمديداً لفترة طويلة». وأضاف أن الأمر الأساسي هو منح المملكة المتحدة خيار تنفيذ الانسحاب، بمجرد موافقة مجلس العموم (البرلمان) البريطاني على اتفاق في شأنه.

على صعيد آخر، أخلت السلطات البريطانية حوضاً لتشييد سفن وغواصات نووية في شمال إنكلترا، بعدما أفاد موقع إخباري بتحذير من وجود قنبلة على غواصة نووية هجومية من طراز «أستيوت».