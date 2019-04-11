شكرا لقرائتكم البرلمان المصري يناقش التعديلات الدستورية والاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 10 أبريل 2019 / 19:31

استبق رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال انتهاء الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية داخل المجلس تمهيداً لطرحه لاستفتاء شعبي، بدعوة المصريين إلى المشاركة الواسعة، بغض النظر عن توجه التصويت، مشدداً على أن التصويت واجب وطني.



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وترأس عبد العال اليوم الأربعاء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في المجلس، للنظر في التقرير الخاص بالتعديلات وآراء جلسات الحوار الوطني، لصياغة المقترحات، تمهيداً لعرضها على المجلس في جلسة عامة للتصويت. ويتوقع أن تُعرض التعديلات على المجلس منتصف الأسبوع المقبل، علماً أن تمريرها يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وفي الوقت ذاته، لم يعد يواجه تمرير التعديلات في البرلمان تحدياً وسط تأييد غالبية النواب لها، فضلاً عن اقتراحها من قبل 150 عضواً من ائتلاف «دعم مصر».

وقال عبد العال خلال الجلسة إن «المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن رأي المواطن». وأضاف: «المهم المشاركة في الاستفتاء سواء للتصويت بالموافقة أو الرفض»، مشيراً إلى حرصه على الاستماع إلى كافة الآراء حول التعديلات.

وخاطب عبد العال النواب الحاضرين، قائلاً: «كما لاحظتم فإنني حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع من دون مقاطعة حتى يستطيع جميع النواب، ومن خلفهم المواطنون، من تكوين قناعاتهم بشأن هذه التعديلات».

وعلق عبد العال على الحملات المنتشرة للدعوة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، قائلاً: «ليست اتجاهاً سياسياً ولا دخل فيها للدولة أو أي من أجهزتها»، لافتاً إلى أنها حملة لأناس متطوعين كأي انتخابات تحدث في البلاد.