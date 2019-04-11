أبو الغيط عن تعليق عضوية سوريا: "كنا نعتقد أنه سيستمر 6 أسابيع فقط"

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الخلافات العربية العربية، ساهمت في زيادة حساسية الأوضاع في المنطقة، مضيفًا أن الجامعة عندما اتخذت موقفًا من النظام السوري في عام 2011، بتعليق عضويته، كانت نعتقد أنه لن يستمر أكثر من 6 أسابيع.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث هو أن النظام السوري بقى حوالي 8 سنوات، مشيرًا إلى أنه في طريقه للانتصار العسكري.

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بواسطة: بي بي سي العربية

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وأكد أن هناك دول عربية كان لها دور في المأساة التي شهدتها سوريا، وذلك ما حدث أيضًا مع الدولة الليبية، وأنا لا أدافع عن القذافي الذي كانت له أخطاء فادحة وفاضحة.

وأوضح: "وبالنسبة لروسيا فقد سمحت بإقامة منطقة حظر طيران، استغلها الناتو لتدمير ليبيا".

ويذيع الإعلامي أحمد موسى لقاءً مسجلًا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، حيث قال في بداية تقديم الحلقة، إنه قابل "أبو الغيط"، في مقر جامعة الدول العربية وتحدث معه في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الجولان.