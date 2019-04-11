شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اجتماع لقيادة أركان الجيش السودانى بدون حضور البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، فى خبر عاجل، أن قيادة أركان الجيش السودانى تعقد حاليا اجتماعا بدون حضور الرئيس عمر البشير. كان التلفزيون السوداني الرسمى قد أعلن اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية. يأتى هذا التطور بعد شهور من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر حسن البشير الذي يقود السودان منذ 30 عاما. وكانت فضائية "سكاى نيوز" قد نشرت أن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية فى أم درمان وتطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان، موضحة أن سيارات عسكرية تحيط

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