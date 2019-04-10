أول تعليق من نصر الله على عقوبات أمريكا على الحرس الثوري الإيراني

وأضاف حسن نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الأربعاء، بمناسبة "يوم الجريح" أن "الدولة الأمريكية التي تذلّ أمّة بكاملها من أجل إسرائيل الإرهابية، تأتي لتصنّف المدافعين عن الأوطان والكرامات والأمن والاستقرار والمستقبل، بأنهم إرهابيون فهذه قمة الوقاحة والحماقة".

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله":

نشهد اليوم على شاهد جديد من قمة الوقاحة والحماقة الأمريكية، وهو تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهذه سابقة.

وأضاف نصر الله:

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أن هذا القرار الأمريكي هو ردة فعل على الهزيمة والخيبة، وندين ونستنكر ونقبّح القرار الأمريكي، ونعلن وقوفنا إلى جانب أحبائنا في حرس الثورة الإيراني.

وأكد الأمين العام لـ"حزب الله":

أنه من حقنا الطبيعي، وواجبنا مواجهة كل تهديد، سيكون هناك رد مناسب في حال استدعت الحاجة.