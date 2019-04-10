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"الجزيرة" الكويتية تنفي تلقي دعاوى بشأن تعويضات عن حادث المنطاد

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وأعلنت الشركة أنها لم تتلق دعاوى قضائية بخصوص تعويضات مالية عن الحادث الذي نجم عن اصطدام إحدى طائراتها بمنطاد عسكري كويتي عام 2017، وهو ما يناقض ما ذكرته وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم الأربعاء؛ بحسب "رويترز".

Twitter/masralarabia

وقالت الشركة في بيان صحفي إن ما ورد في هذا الشأن "عار عن الصحة تماما… وإن الشركة لم تتلق دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية".

وأضاف البيان أن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية التي حققت في الحادث لم يتضمن أي إدانة لشركة طيران "الجزيرة" وأنه لا يوجد أثر مالي لبيان وزارة الدفاع على الشركة.

وأكدت طيران "الجزيرة" أنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض "حفاظا على حقوق المساهمين" من أي أضرار تكون قد نتجت عن الخبر موضوع البيان.

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