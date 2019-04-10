"الجزيرة" الكويتية تنفي تلقي دعاوى بشأن تعويضات عن حادث المنطاد

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وأعلنت الشركة أنها لم تتلق دعاوى قضائية بخصوص تعويضات مالية عن الحادث الذي نجم عن اصطدام إحدى طائراتها بمنطاد عسكري كويتي عام 2017، وهو ما يناقض ما ذكرته وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم الأربعاء؛ بحسب "رويترز".
Twitter/masralarabia
وأضاف البيان أن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية التي حققت في الحادث لم يتضمن أي إدانة لشركة طيران "الجزيرة" وأنه لا يوجد أثر مالي لبيان وزارة الدفاع على الشركة.
وأكدت طيران "الجزيرة" أنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض "حفاظا على حقوق المساهمين" من أي أضرار تكون قد نتجت عن الخبر موضوع البيان.
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