شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل رحلات «الخطوط السعودية» إلى مطار أبها خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مطار الملك عبدالعزيز بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى مطار أبها (الصالة رقم 1)، عبر المطار الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل 14 أبريل الحالي. وأوضح المطار عبر حسابه في «تويتر» اليوم الأربعاء، أن مجموع الوجهات سيصل إلى 20 وجهة عبر المطار الجديد.

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