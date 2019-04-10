شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة خاشقجي تصدر بياناً بشأن «التسوية المزعومة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر صلاح جمال خاشقجي، بيانا باسم عائلته، جددوا فيه ثقتهم بتحقيق العدالة في كل من ارتكب جريمة قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أو ساهم أو اشترك فيها.

وشددت العائلة في بيانها على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هما رعاة الشعب السعودي وأن العائلة منهم.

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وأضاف البيان، أن العائلة تتفهم الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، مشيرة إلى أنها ستعرض آخر التطورات متى سمح بذلك قانونياً.

وطالبت عائلة خاشقجي، بعدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو معرفتها بالعائلة، مبينة أن المخولين بالحديث هم أبناء جمال خاشقجي ومحامي العائلة معتصم خاشقجي.

وأكد البيان على أن العائلة لم تقرر سابقا أو حاليا خوض أي أنواع من التسوية المزعومة، مضيفة أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، وأن كل من ارتكب هذه الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له علاقة فيها سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة.

وأهاب بكل من لديه معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، مشيرا إلى النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته.