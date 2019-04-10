«التجارة»: شطب قيد مواطن من سجل المحاسبين القانونيين خالف الأنظمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن شطب قيد أحد المواطنين من سجل المحاسبين القانونيين، وذلك لمخالفته الأنظمة المهنية. ونشرت الوزارة قرار المخالفة المهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين، بحق المواطن الصادر بقرار من لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين. وأوضحت أن العقوبة تأتي بسبب عدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مراجعته قوائم مالية لمنشأة تجارية.

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