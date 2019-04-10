استعادة مواقع حيوية.. الجيش الليبي يتقدم لوسط طرابلس

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وكالة ليبية: قوات "اللواء التاسع" ترهونة التابعة للجيش الوطني فرضت "سيطرتها أمس الثلاثاء على كتيبة 42"، التابعة للميليشيات في منطقة عين زارة شرق طرابلس

تمكن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، من السيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية هامة في إطار معركة دحر الميليشيات من طرابلس، على وشك دخول وسط العاصمة. وبعد معارك وصفتها شعبة الإعلام الحربي بالضارية، سيطر الجيش على معسكر اللواء الرابع في ضواحي منطقة العزيزية التي كان قد استعادها قبل أيام، في خطوة من شأنها إعطاء مزيد من الدفع للقوات المتقدمة نحو طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، عبر فيسبوك، إنه "بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع"، نجح الجيش في اقتحام الموقع بـ"حرفية عالية".

وأشارت إلى أن الجيش الليبي عثر في المعسكر "على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدرا للقذائف العشوائية والتي تم مصادرتها"، مضيفة أنه تم "أسر عدد من أفراد هذه المليشيات الإرهابية المسلحة"، في حين قتل آخرون ولاذ البعض بالفرار، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتزامنا، قالت وكالة الأنباء الليبية إن قوات "اللواء

وأشارت إلى أن الجيش الليبي عثر في المعسكر "على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدرا للقذائف العشوائية والتي تم مصادرتها"، مضيفة أنه تم "أسر عدد من أفراد هذه المليشيات الإرهابية المسلحة"، في حين قتل آخرون ولاذ البعض بالفرار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتزامنا، قالت وكالة الأنباء الليبية إن قوات "اللواء التاسع" ترهونة التابعة للجيش الوطني فرضت "سيطرتها مساء الثلاثاء على كتيبة 42"، التابعة للميليشيات في منطقة عين زارة شرق طرابلس، حيث أسرت أيضا 28 مسلحا وغنمت 14 آلية عسكرية. كما نقلت الوكالة عن مسؤول المركز الإعلامي "اللواء 73" مشاة، المنذر الخرطوش، قوله إن الجيش سيطر اليوم على "سجن الرويمي في ضاحية عين زارة جنوب شرق طرابلس"، وسط استمرار الزحف باتجاه العاصمة. وفي هذا السياق، قالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش "تتقدم بخطى ثابتة باتجاه وسط العاصمة طرابلس وتتمكن من أسر مقاتلين وغنم العديد من الآليات والعتاد الخاصة بالميليشيات المسلحة التي فرت تحت وطأة النيران". اقرأ أيضًا: أوروبا: جاهزون لدعم العملية السياسية في ليبيا Advertisements وفي إيجازه اليومي عن سير المعارك، كان المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، قال إن ما تقوم به القوات المسلحة حاليا من عمليات ما هي إلا تمهيد للخطة الرئيسية، موضحا "الخطة الرئيسية ستفاجئ الجميع.. كل ما نقوم به حاليا هو تمهيد". وذكر المسماري أن القوات المسلحة أصبحت عن بعد كيلومترين من منطقة رئيسية في طرابلس، وقال، في هذا الصدد، قال: "أمامنا كيلومتران وندخل الشارع الرئيسي في منطقة الفرناج وبالتالي سنكون داخل المدينة قريبا". وفي محور عين زارة، قال المسماري إن الجيش وصل إلى النصب التذكاري والعيادة الحمراء، فيما تمكن من استرجاع مجموعة من الآليات والدبابات التي كانت بحوزة الميليشيات، مشيرا إلى أن "الأسلحة شملت كمية ضخمة من الذخيرة الحية، وصواريخ حرارية جديدة". وتابع المتحدث أن القوات تتقدم بشكل "جيد" في محور منطقة صلاح الدين، موجها الشكر لأهالي المنطقة "الذين منعوا الإرهابيين من دخول الأحياء"، مما يؤكد الدعم الشعبي الذي تحظى به عملية طرابلس التي أطلقها الجيش، مساء الخميس الماضي. وقال الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس، مضيفًا أن قوات الجيش التابعة للمجلس الرئاسي الليبي تواصل تأمين طوق العاصمة بشكل منتظم وتتقدم في كل المحاور. وأفاد المسؤول العسكري الليبي، بأن القوات جاهزة للرد على القوات المهاجمة في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا قدرة قواته على تحقيق النصر، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار محمد قنونو في كلمته إلى أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس لا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية وقرب المرافق الحيوية كما تفعل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مبينًا أن قصف مطار معيتيقة مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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