انت الان تتابع نائب إسرائيلي: سنفرض سيطرتنا على الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال يسرائيل كاتس من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، إن الحكومة القادمة ستفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وخصوصا المستوطنات، بالتنسيق مع واشنطن. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست تقدم حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" بعد فرز 97% من الأصوات. كما تتطابق هذه التصريحات مع إعلان نتنياهو في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات، التي تمت إقامتها في الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات، بحسب "روسيا اليوم".

أعلنت القناة 12 التليفزيونية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية.وبحسب وكالة «رويترز»، فإنه مع فرز 96% من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست، بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال