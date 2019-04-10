فيديو| في النتائج الأولية لانتخابات الكنيست.. نتنياهو رئيس الحكومة القادم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بدأت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الظهور.

وتساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه "أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتس.



وأظهرت النتائج تقدم معسكر أحزاب اليمين بحصولها على 65 مقعدا، من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان.

وبحسب هذه النتائج قد يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، ويعتمد نتنياهو على قاعدة أقوى من الحكومة السابقة، التي كانت تحظي بتأييد 61 عضو كنيست.

وقالت النتائج التي نشرتها صحيفة هآرتس صباح اليوم، إن حزبا الليكود وأزرق أبيض، حصلا على 35 مقعدا لكل منهما.

Advertisements

وبحسب نتائج أحزاب اليمين، حصل الليكود على 35 مقعدًا، ويهدوت هتوراه 8، وتحالف اليمين 5، وإسرائيل بيتنا 5، و"كلنا" 4، وشاس 8.

أما حزب العمل المعارض (وسط) فحصل على 6، وحزب ميرتس اليساري فحصل على 4.

وحصلت القائمة العربية "الجبهة والعربية للتغيير" على 6 ، وتحالف "الجبهة والقائمة الموحدة" على 4.