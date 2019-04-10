عرض الصور الأولى للثقب الأسود الآن.. رابط مباشر

يتابع العالم، في الأثناء، ولأول مرة الثقب الأسود من خلال صورة تعد الأولى التي يتم التقاطها بمنظار جمع جهود أكثر من 200 باحث حول العالم.
ويتم عرض الصورة في مؤتمرات صحفية تعقد في وقت واحد في شنغهاي وتايبي وطوكيو وواشنطن وبروكسل وسانتياغو من قِبل الأكاديمية الصينية للعلوم ومنظار هوريزنت إيفنت في شنغهاي.
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