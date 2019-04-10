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شركة ون بلس باتت كبيرة بما فيه الكفاية لتقدم ثلاث هواتف دفعة واحدة هذا الموسم حيث تشير التقارير إلى أن الشركة الصينية تعمل على تقديم أكثر من نسخة لهاتفها الجديدة ون بلس 7.
وبحسب المصدر فإن الشركة ستقدم هاتف ون بلس 7 و هاتف ون بلس 7 برو بالإضافة إلى نسخة خاصة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وتحمل إم ون بلس 7 برو 5G.
الصور المسربة تشير إلى ان نسخة البرو ستأتي بشاشة منحنية من الطرفين كما هو موجود في هواتف سامسونج وهواوي وبالطبع من المتوقع ان تتميز بإمكانيات افضل في الكاميرا والشحن السريع.
البوستر المنشور لايشير لكلمة 5G وهذا يعني ان ون بلس تنوي تقديم نسختين برو أحدها تحمل الميزة الأكبر وهي دعم 5G بفضل مودم كوالكوم X50.
جرت العادة ان تكشف الشركة عن جديدها في شهر مايو لذلك نستطيع القول أن العد التنازلي قد بدء ونحن بصدد الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الهواتف خلال الايام القادمة.
المصدر
التدوينة ون بلس تعمل على 3 نسخ مختلفة من هاتف OnePlus 7 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.