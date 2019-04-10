دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تتوقف عن طلب 99$ لنقل بيانات المستخدمين من جهاز ماك لآخر

يعلم مستخدمو ماك بشكل كبير أن نقل بياناتهم من جهاز لآخر عبر iCloud ليس بالأمر الهين، فالأمر لا يتعلق بالوقت الذي يستغرقه نقل البيانات الكبيرة فحسب، بل بالمبلغ الذي كانت تطلبه آبل لنقل البيانات الكبيرة من الجهاز القديم إلى الجديد، حيث كان تفرض رسومًا بقيمة 99$ على من يريد نقل بياناته.

لكن بحسب ما أوضحه موقع TidBITS، فإن آبل توقفت عن المطالبة بهذا المبلغ للسماح بنقل البيانات من جهاز لآخر، وستتيح ذلك الأمر بشكل مجاني من الآن فصاعدًا.

كان المستخدمون قادرين على نقل البيانات بطريقة تقليدية دون أي تكاليف في السابق عبر الوصلات أو أجهزة التخزين، لكن ذلك كان يستغرق الكثير من الجهد والوقت لإتمام المهمة في حال كانت سعة الملفات كبيرة، لكن iCloud كانت الحل الأسهل للجميع لنقل البيانات وكان يضطر عدد من المستخدمين لدفع الرسوم المطلوبة للقيام بالأمر، أما الآن فالأمر أصبح أوفر للجميع بعد إلغاء التكاليف.

التدوينة آبل تتوقف عن طلب 99$ لنقل بيانات المستخدمين من جهاز ماك لآخر ظهرت أولاً على عالم التقنية.