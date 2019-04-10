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أكاديمية العلوم الروسية ترشح بروفسور لبناني للمرة الثانية لجائزة نوبل للسلام

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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الباحث فرح عضو في الأكاديمية ودكتور في فلسفة العلوم والحضارات والأديان في الجامعة اللبنانية وجامعة موسكو. وقد رشحه للجائزة رئيس قسم أوروبا في الأكاديمية البروفسور ألكسي غروميغو، مع الأكاديمي الروسي يوري يوغافيتس والأكاديمي ألكسندر أغييف.

© REUTERS / Gary Cameron

وأوضحت الوكالة أن غروميغو يعتبر أن الأعمال التي يقوم بها الدكتور فرح مع زملاء آخرين له "لها قيمة معرفية كبرى وتستحق أن تكون حاضرة في المحافل العلمية وحتى السياسية الدولية"، مشيرا إلى أن فرح وزملاءه قد دشنوا حقل معرفة جديدا في علم الحضارات (السيفوليوغرافيا)، الذي يضم مقاربات وأفكارا منهجية ومعرفية علمية جديدة حول مفهوم الحضارة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها والحوار والشراكة بين الحضارات وأيضا في علم البدائل الحضارية الذي يركز جهوده العلمية على ما أسموه بحضارة "النووسفيرا".

ونقلت الوكالة عن البروفسور فرح قوله، عن الجديد في حقل المعرفة الذي تم ترشيحه على أساسه، "يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية. من الناحية المنهجية، إن رؤيتنا للحضارة رؤية تكاملية علمية تأخذ بعين الاعتبار المقاربة الفلسفية للحضارة، المقاربة التاريخية، المقاربة السوسيوثقافية والجيوبوليتيك، والمطلة أيضا على علم المستقبليات كوننا ندرس الحضارة الكوكبية — الإنسانية ككل".

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