المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" على صلة بـ"داعش"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلنت الداخلية المغربية، الأربعاء، تفكيك "خلية إرهابية" تتكون من 4 عناصر، على صلة بتنظيم "داعش".
وأوضح بيان للوزارة، أن جهاز الاستخبارات نجح في تفكيك الخلية، بمدينة "تازة" (شمال)، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن أحد العناصر الأربعة، وهو زعيم الخلية؛ كان مقاتلًا في سوريا والعراق، وقضى عقوبة بالسجن عام 2015 بتهم تتعلق بالإرهاب، دون تفاصيل بشأن هويته.
وتابع أن المتهم الرئيسي استقطب بقية العناصر وجندهم، وكان يحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد "مؤسسات حيوية بالمملكة".
ولفتت وزارة الداخلية إلى أن أحد المشتبه بهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بالقتال في سوريا والعراق.
وأضافت أن المشتبه بهم قيد التوقيف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع استمرار التحريات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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