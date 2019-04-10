العراق: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري لا يخدم استقرار المنطقة

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

اعتبر العراق، الأربعاء، أن القرار الأمريكي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، لا يخدم استقرار المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية العراقية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

والإثنين، أعلنت واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، قوله إن "قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الحرس الثوري لا يأتي بسياق استقرار المنطقة".

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‎ وأضاف الصحاف: "نتمسَّك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي العراق مقرّاً أو ممرّاً لإلحاق الضرر بأيٍّ من دول الجوار".

والثلاثاء، وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قرار واشنطن بهذا الخصوص، بأنه "خاطئ".

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، باليوم نفسه، إدراج القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويرتبط عدد من الفصائل العقائدية أو ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق بالحرس الثوري الإيراني، وكان بعض تلك الفصائل قد أعلن في وقت سابق أنه يتلقى دعما وتدريبا وتسليحا من طهران.

ويعد الحرس الثوري، الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير كبير في النظام السياسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.