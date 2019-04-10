الدوحة.. تعاون قطري عُماني تركي في مجال الكشافة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث وفد من الاتحاد الكشفي والإرشادي في تركيا، سبل تعزيز التعاون في المجال الكشف والارشاد مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية؛ والمديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عُمان.

وتستضيف الجمعية القطرية وفدي تركيا وعُمان للكشافة، في الدوحة، بهدف مد جسور التواصل بين قيادات العمل الكشفي، وتبادل الخبرات، وتشجيع الأنشطة والبرامج المشتركة بين القيادات الكشفية.

وقال حسن سوباشي، رئيس الاتحاد الكشفي التركي خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية القطرية الأربعاء، أن "الزيارة تساهم في زيادة أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في المجال الكشفي".

وأشار أن الهدف من الفعاليات "ليس شغل أوقات الفراغ باللهو واللعب، بل أساسها هو بناء الإنسان على القيم".

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ولفت إلى أن "هناك تحديات كبيرة تواجه الأطفال والشباب، لذلك يرغبون في استغلال القوة الكامنة الموجودة داخل نفوسهم، مما يخلق أجيالا قوية، قادرة على مواجهة التحديات".

وأوضح أن "أكبر التحديات التي تواجههم، تتمثل في التكنولوجيا، لذلك فإننا في حاجة لاستقطاب الأطفال، واستثمار أوقاتهم، من خلال منهج تربوي واضح، وبرنامج قابل للتغيير".

من جهته قال جاسم الحردان، المفوّض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، إن "الزيارة كانت مثمرة؛ وسيتم الاتفاق على خريطة طريق لمراحل تنفيذ برنامج الشراكة".

وأوضح أن برنامج الشراكة سيتم على شكل عقد برامج تدريبية مشتركة، تستهدف عدداً من القيادات الإرشادية والجوالات الكشافة والمرشدات وتطوير البرامج التعليمية.

وأضاف الحردان، أن "الهدف تنشئة الأجيال والنشأة على الاعتماد على النفس، وغرس القيم التربوية داخلهم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.