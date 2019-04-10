فتوى ضد "التحفيل" بمصر بعد "خماسية" هزيمة الأهلي

القاهرة / الخليج 365

قبل أن يطلق حكم مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي، وصن دوانز، في برتيوريا، صافرته، لتسجل أكبر هزيمة في تاريخ الأندية المصرية في بطولات الأندية الإفريقية، بخماسية نظيفة، كان الغضب والسخرية يتسعان في مصر، ويزدادان اشتعالا تارة بفتوى تحذر من "التحفيل (مكايدة جماعية)"، وأخرى بغلاف مثير عن الخسارة الأبرز إفريقيا في تاريخ النادي المصري.

وعقب الهزيمة التي جاءت في مباراة الذهاب بين الفريقين المصري والجنوب إفريقي في دور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ضجت منصات التواصل، السبت، بتدوينات وتغريدات من جماهير مؤيدة للأهلي، غاضبة ومصدومة من النتيجة القاسية، في مقابل سخرية متصاعدة من جماهير الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وعبر "تويتر"، وصف وائل جمعة مدافع النادى الأهلى الأسبق، الهزيمة بأنها "عار" واعتبرها الإعلامى المصري خيرى رمضان: "فضيحة لا تليق بالأهلى".

واستعان ساخرون بالكوميكس، أغلبهم مؤيدون للزمالك، كوميكسات ساخرة للهزيمة، إذ يقول شخص يضع شارة الزمالك لآخر من الأهلي، "استر نفسك"، وصورة لممثل شهير يحمل شارة الأهلي، ويبدو وكأنه في صقيع وهو يرتعش ويقول "هي مالها (لماذا؟) بردت كده ليه (هكذا)؟"، وصورة أخرى تتحدث عن اختفاء جماهير نادي الأهلي.

وبعد ساعات من تصاعد هاشتاغ (وسم) "معاك يا أهلي"، ظهرت فتوى أدلى بها الأحد، محمود عضو هيئة كبار العلماء بمصر محمود مهنا في تصريحات لصحيفة محلية، تشير إلى أن "ما حدث بعد مباراة الأهلي من سخرية واستهزاء بشكل مبالغ فيه مرفوض شرعا".

وقال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للصحيفة ذاتها، إن ما يوصف بـ"التحفيل" أمر مرفوض دينيا، لأن فيه "سخرية مبالغ بها واستهزاء، وهذا غير مقبول".

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ولم يغلق رأي عالمين اثنين بمصر، باب السخرية، الذي استمر بقوة، إذ استنكر مغردون "الإقحام غير المبرر للدين في الرياضة" على هذا النحو.

وازداد الأمر اشتعالا، بنشر مجلة الأهرام الرياضى (مملوكة للدولة) الإثنين على غلافها صورة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعلاها كتبت عبارة "غريق" فى إشارة إلى الهزيمة الثقلية.

وتلك الصورة الجديدة شبه مطابقة لغلاف نشرته مجلة التايم في سبتمبر / أيلول الماضي عندما أظهرت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غارقا أيضا فوق مكتبه في البيت الأبيض.

وخرجت انتقادات كبيرة ضد الغلاف، عبر منصات التواصل وفي تصريحات مسؤولي الأهلي، وأبرزهم إبراهيم المنيسي رئيس مجلة النادي الأهلي، الذي اعتبره الثلاثاء "سقطة مهنية"، مطالبا بحق النادي جراء تلك "الإهانة".

بينما دافع رئيس تحرير المجلة المصرية محمد شبانة الأربعاء عن موقفه، قائلا إن ما حدث "اقتباسا" معبرا بواقعية وأمانة عن الظرف الحالي للأهلي.

وينتظر الأهلي أن يلعب مباراة العودة أمام صن داونز، السبت المقبل، بمصر، وسط تطلعات وآمال ضعيفة من جماهيره أن يخطف المباراة بنتيجة مماثلة 5 – صفر على الأقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.