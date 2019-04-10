قوات حفتر تحاول التسلل إلى طرابلس وسط مقاومة شديدة

وليد عبد الله / الخليج 365

- تدور في المناطق الجنوبية للعاصمة، معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

- حققت قوات حفتر تقدما في منطقة "عين زارة" بالمحور الأوسط الجنوبي، وعلى مقر "كتيبة 42" التابعة للوفاق.

- في الجهة الجنوبية بمنطقة العزيزية سيطرت قوات حفتر على مقر اللواء الرابع (مركز عمليات المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق).

- وجود حشودات تابعة لحفتر في مدن صبراتة وصرمان تمهيدًا للهجوم على مدينة الزاوية‎ غرب طرابلس.

- في محيط "مطار طرابلس الدولي"، تسيطر قوات حفتر على الجزء المحاذي لمنطقة "قصر بن غشير"، فيما تسيطر قوات الوفاق على الجزء الأكبر منه.

- سلاح الجو التابع للحكومة، استهدف تمركزا لقوات حفتر بمعسكري "الثامنة" و"‎أبورشادة" بمدينة غريان جنوب طرابلس.

تحاول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، الأربعاء، التسلل إلى قلب العاصمة طرابلس من منطقة "عين زارة" في المحور الأوسط الجنوبي.

وحسب مراسل الخليج 365، تدور في المناطق الجنوبية للعاصمة، معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وفي إطار تلك المحاولات حققت قوات حفتر، تقدما في منطقة "عين زارة"، حيث شهدت المنطقة مواجهات مسلحة الثلاثاء، هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات الخميس الماضي.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن قوات حفتر سيطرت على مقر "كتيبة 42" التابعة للوفاق، وكذلك سيطرت على "جامع الجميلي" بنفس المنطقة.

وفي الجهة الجنوبية بمنطقة العزيزية، سيطرت قوات حفتر على "مقر اللواء الرابع"، الذي تتخذه المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق مركزا لعملياتها.

في المقابل أفاد شهود عيان بمنطقة العزيزية للأناضول، أن قوات المنطقة الغربية لحكومة الوفاق التي يقودها اللواء أسامة الجويلي، تتمركز حاليا بمنطقة "الكسارات".

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وبيّنت مصادر عسكرية من الحكومة، للأناضول، وجود حشودات تابعة لقوات حفتر في مدن صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب طرابلس)، تمهيدًا للهجوم على مدينة الزاوية‎ غرب طرابلس.

أما في محيط "مطار طرابلس الدولي"، فتسيطر قوات حفتر على الجزء المحاذي لمنطقة "قصر بن غشير"، فيما تسيطر قوات الوفاق على الجزء الأكبر منه.

من جهتها، أوردت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن سلاح الجو التابع للحكومة، استهدف تمركزا لقوات حفتر بمعسكري "الثامنة" و"‎أبورشادة" بمدينة غريان جنوب طرابلس.

والثلاثاء، قالت عملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، في بيان، إنها تواصل مطاردة قوات حفتر من محور "وادي الربيع" وتحبط محاولاتهم التسلل إلى العاصمة.

وأكدت قوات "بركان الغضب" أنها حتى الآن "تلتزم بأوامر قادة العملية بعدم استخدام الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة، وتوفير ممرات آمنة للعالقين للحيلولة دون استخدامهم دروعاً بشرية في حال ضيق الخناق على المخربين".

ويتزامن التصعيد الذي بلغ يومه السابع مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بمدينة غدامس (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل / نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليًا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.