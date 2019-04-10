الشورى يطالب #الخارجية بتعديل سلم الرواتب والبدلات وخطة توظيف السعوديين في المنظمات الدولية

صحيفة الخليج الالكترونية

صوت مجلس الشورى، اليوم الاربعاء، بالأغلبية على إقرار توصيات لجنته المختصة بدراسة أداء وزارة الخارجية وطالبها بالعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة، ودعاها إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية ، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها، وحثها على سرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها ، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها ، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل.

وأقر المجلس التوصية التي قدمها هادي اليامي وتبنتها لجنة الشؤون الخارجية وطالب الوزارة بالاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية، ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة، وحصولها على الصفة الاستشارية، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة، كما وافق على توصية تنص على دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي